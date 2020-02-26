Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля
26 февраля 2020 20:05
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«Да, Владимир Владимирович согласился с этим», — сказал Крашенинников после встречи Путина с членами рабочей группы. Позже информацию о том, что Путин поддержал это предложение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как пояснял сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас, логика выбора даты 22 апреля была «достаточно простой». Сенатор уточнил, что на 19 апреля приходится окончание православного поста, а с 24 апреля он начинается у мусульман. «Между этими датами — 22-е число», — заключил Клишас. Этот день необходимо объявить выходным, добавил сенатор. Ранее о том, что этот день нужно объявить выходным, говорил президент России Владимир Путин.
Фото: kremlin.ru
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