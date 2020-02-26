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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля

26 февраля 2020 20:05
81
Этот день необходимо объявить выходным.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

«Да, Владимир Владимирович согласился с этим», — сказал Крашенинников после встречи Путина с членами рабочей группы. Позже информацию о том, что Путин поддержал это предложение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пояснял сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас, логика выбора даты 22 апреля была «достаточно простой». Сенатор уточнил, что на 19 апреля приходится окончание православного поста, а с 24 апреля он начинается у мусульман. «Между этими датами — 22-е число», — заключил Клишас. Этот день необходимо объявить выходным, добавил сенатор. Ранее о том, что этот день нужно объявить выходным, говорил президент России Владимир Путин.



Фото: kremlin.ru


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Комментарии


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