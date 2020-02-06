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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

6 февраля 2020 20:55
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А также одного полковника юстиции.
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции, передает РИА Новости. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, свои посты покидают:

—генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., начальник управления МВД по Амурской области;
—генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., начальник управления МВД по Приморскому краю;
—генерал-майор полиции Половников В. Н., министр внутренних дел по Республике Коми;
—генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике;
—полковник юстиции Сарафанов А. Г., замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области.

Половникова, возглавлявшего МВД по Республике Коми с 2015 года, в середине января арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО. 
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Комментарии


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