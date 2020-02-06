Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

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Так, свои посты покидают:—генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., начальник управления МВД по Амурской области;—генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., начальник управления МВД по Приморскому краю;—генерал-майор полиции Половников В. Н., министр внутренних дел по Республике Коми;—генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике;—полковник юстиции Сарафанов А. Г., замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области.Половникова, возглавлявшего МВД по Республике Коми с 2015 года, в середине января арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.