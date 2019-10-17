Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам
17 октября 2019 12:53
113
Соответствующие изменения внесли в закон «О полиции».
Порядок объявления предостережения, его форму и перечни тех, кто уполномочен объявлять предостережение, позже определят в МВД.
Для сравнения прокуратура может направлять предостережения в письменной форме должностным лицам, руководителям общественных объединений и иным лицам. В случае неисполнения требований, указанных в предостережении, лицо, которому оно было направлено, может быть привлечено к ответственности.
Среди авторов данной инициативы — глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн. Необходимость изменений они объяснили правовой коллизией, из-за которой объявлять предостережения могли прокуратура и ФСБ, но не полиция.
«При этом органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений, так как к их подведомственности отнесено большинство преступлений и административных правонарушений», — говорилось в пояснительной записке к документу.
По словам Пискарева, благодаря изменениям правоохранители смогут усилить профилактику преступлений и правонарушений.
Действующий КоАП уже содержит такую превентивную профилактическую меру, как предупреждение, указал в беседе с РБК адвокат МКА «Князев и партнеры» Рустам Жане. По его словам, пока неясно, как новый механизм проявит себя в деле: критерии действий, «создающих условия для преступлений и правонарушений», пока не определены, теоретически речь может идти почти о любых действиях. «Я предполагаю, что этот закон может усугубить положение любого гражданина, который будет подвергаться административной или уголовной ответственности. Я не удивлюсь, если ранее вынесенное предостережение будет расцениваться как отягчающее обстоятельство», — заявил адвокат.
Прокурорские предостережения о недопустимости нарушения закона вручались, например, организаторам и участникам несогласованных акций в Москве этим летом, отмечает Жане. По его мнению, наделение полиции правом выписывать похожие предостережения может быть нужно, чтобы усилить воздействие на протестующих.
Фото: РИА Новости
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
17 октября 2019 13:24
Реализация указа предполагается в два этапа. На первом будет создана нормативно-правовая база, на втором — непосредственное осуществление поставленных... Политика региона
103
17 октября 2019 13:17
Еще в 2005 году обозначили новые границы нацпарка, куда попала и площадка известкового завода. Политика региона
125
17 октября 2019 12:53
По мнению авторов закона, изменения помогут в профилактике преступлений и правонарушений. Политика региона
112
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
408
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
472
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
750
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
287
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
374
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
731
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
556
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
504
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
786
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1003
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1627
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1130
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1387
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1579
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1024
Мероприятия