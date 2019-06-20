Путин рассказал о шоковых ситуациях в российской экономике
20 июня 2019 14:37
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— Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками — это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или внешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных — нефть, нефтепродукты, газ, углеводород, металлы, химические удобрения, химия вообще, некоторые другие товары, — рассказал лидер страны.
Путин отметил, что из-за подобной ситуации в экономике и социальной сфере России произошёл "малоприятный элемент".
Глава государства согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить, так как шоки подорвали ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказались на социальной сфере. При этом Путин напомнил, что с этой ситуацией должны помочь нацпроекты, вокруг которых строится работа властей. Именно они должны поставить российскую экономику "на новые рельсы".
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