Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 20 июня, 15:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/06:
USD 63.98
-0.36
EUR 71.64
-0.59
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин рассказал о шоковых ситуациях в российской экономике

20 июня 2019 14:37
78
Глава государства согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить, так как шоки подорвали ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказались на социальной сфере
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о шоковых ситуациях, с которыми столкнулась российская экономика, передает life.ru. Как он пояснил, они связаны даже не с внешними факторами, а с внутренними, то есть с ситуацией на российском рынке в отношении традиционных экспортных товаров.

— Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками — это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или внешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных — нефть, нефтепродукты, газ, углеводород, металлы, химические удобрения, химия вообще, некоторые другие товары, — рассказал лидер страны.

Путин отметил, что из-за подобной ситуации в экономике и социальной сфере России произошёл "малоприятный элемент".

Глава государства согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить, так как шоки подорвали ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказались на социальной сфере. При этом Путин напомнил, что с этой ситуацией должны помочь нацпроекты, вокруг которых строится работа властей. Именно они должны поставить российскую экономику "на новые рельсы". 



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 июня 2019  14:37
Глава государства согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить, так как шоки подорвали ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказались на социальной сфере
Путин рассказал о шоковых ситуациях в российской экономике
Глава государства согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить, так как шоки подорвали ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказались на... Политика региона
75
20 июня 2019  09:58
Николай Митрянин отказался от выдвижения кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы
Николай Митрянин отказался от выдвижения кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы
Кандидат написал заявление с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Политика региона
161
19 июня 2019  23:43
Председатель совета директоров финансовой корпорации подчеркнул, что граней совместного сотрудничества между АФК "Система", Правительством и организациями СО много.
Дмитрий Азаров и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков обсудили вопросы совместного сотрудничества
Председатель совета директоров финансовой корпорации подчеркнул, что граней совместного сотрудничества между АФК "Система", Правительством и... Политика региона
1292
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1711
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1279
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1274
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
233
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
426
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
386
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
355
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
450
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
446
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
440
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
350
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
617
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
644
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
379
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
689
Весь список

Мероприятия
Красивый старинный обряд, который готовит сельчан к Сабантую, провели в Камышлинском районе
Прославленная самарская бригада связи отметит годовщину образования
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День книг и театра»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные