Путин рассказал, кто на самом деле выдумал "российскую угрозу"

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— Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать за это бонусы и преференции, — подчеркнул глава государства.По словам Путина, все в мире прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать.