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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин рассказал, кто на самом деле выдумал "российскую угрозу"

20 ноября 2019 22:52
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По словам Путина, все в мире прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовёт!" выразил уверенность, что так называемая российская угроза является выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли "передового отряда борьбы с Россией", передает life.ru.

— Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать за это бонусы и преференции, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, все в мире прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. 
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Комментарии



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