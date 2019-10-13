Путин рассказал, как узнаёт о твитах Трампа
13 октября 2019 22:35
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— У меня самого нет никакого твиттера, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю, — признался российский лидер в интервью телеканалам Al Arabiya, RT Arabic и Nеws Arabia.
Фото: kremlin.ru
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