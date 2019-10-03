Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

115

"Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья, она называлась "Россия на рубеже тысячелетий". Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории", - рассказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, "наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще подверглись агрессии со стороны международного терроризма"."Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны - развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", - подчеркнул Путин.