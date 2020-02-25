Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обсудили подготовку к весеннему паводку.
Состоялось первое в этом году заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии
А обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, также предлагается закрепить в основном законе страны.
Важнейшим достоянием России в конституции могут быть названы дети
Глава государства заявил также, что при реализации национальных проектов точечных результатов недостаточно.
Путин рассказал, что станет главным индикатором успеха нацпроектов
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.
В Китае заявили, что создана вакцина против уханьского коронавируса
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона.
Моногорода регионального значения могут получить дополнительные меры поддержки
В СО принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним некурительной никотиносодержащей продукции (снюс)
Решение этих задач позволит
Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина
На сохранение остаточной стоимости автомобиля влияют надежность, имидж компании, спрос покупателей.
Названы самые выгодные для перепродажи иномарки
сегодня  Вторник, 25 февраля, 21:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/02:
USD 64.92
0.62
EUR 70.46
1.04
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин рассказал, что станет главным индикатором успеха нацпроектов

25 февраля 2020 20:25
67
Глава государства заявил также, что при реализации национальных проектов точечных результатов недостаточно.
Президент РФ Владимир Путин назвал продолжительность жизни россиян страны главным индикатором успешности нацпроектов, по его мнению, этот показатель "отражает всё", передает Лайф. Теме национальных проектов посвящён третий выпуск интервью ТАСС с главой государства.

Ещё одним важным показателем глава государства назвал снижение смертности. При этом он обратил внимание, что число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза и в результате ДТП в стране сокращается. 


Фото: Kremlin




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
25 февраля 2020  21:38
Обсудили подготовку к весеннему паводку.
Состоялось первое в этом году заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии
Обсудили подготовку к весеннему паводку.   Политика региона
22
25 февраля 2020  20:25
Глава государства заявил также, что при реализации национальных проектов точечных результатов недостаточно.
Путин рассказал, что станет главным индикатором успеха нацпроектов
Глава государства заявил также, что при реализации национальных проектов точечных результатов недостаточно.  Политика региона
66
25 февраля 2020  19:57
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона.
Моногорода регионального значения могут получить дополнительные меры поддержки
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона.  Политика региона
80
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
957
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
894
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1393
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
406
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
861
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2819
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1203
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2295
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1744
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
308
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
523
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
598
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1326
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1835
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1859
Весь список

Мероприятия
Военный комиссариат Самарской области активно включился в реализацию всероссийского проекта «Дорога памяти»
Областная научная библиотека представит проект «Пространство открытого чтения»
Жителей и гостей CO приглашают на VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море — любимому городу»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные