Путин рассказал, что станет главным индикатором успеха нацпроектов
25 февраля 2020 20:25
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Ещё одним важным показателем глава государства назвал снижение смертности. При этом он обратил внимание, что число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза и в результате ДТП в стране сокращается.
Фото: Kremlin
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