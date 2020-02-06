Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке
6 февраля 2020 15:57
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На вручении премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год Путин отметил важность ежегодного роста числа номинантов, участия в конкурсе все большего количества интересных, перспективных работ по ключевым направлениям. По его мнению, это позволяет отмечать лучшие и самые достойные достижения, а также говорит о том, что уровень научных разработок и исследований молодежи становится все более зрелым.
"Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века. Конечно, постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми, сыграть важную роль в развитии страны - это сильная мотивация для всех, для каждого человека, а для молодых людей, которые выбирают науку, в особенности", - сказал Путин.
В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов.
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