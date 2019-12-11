Путин распорядился разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

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Глава государства на совещании членов правительства назвал абсолютно ненормальной ситуацию, когда «в рамках одного и того же региона приходится летать через Москву».По его словам, все новые авиамаршруты должны быть экономически выгодными для авиаперевозчиков, которым необходимо покрывать различные расходы, в том числе на авиационное топливо. При этом билеты должны быть доступны для жителей России. Именно эти два условия, по мнению президента, позволят успешно развивать систему региональных и местных авиаперевозок.«Прежде всего речь идет, конечно, о Дальнем Востоке, о районах Крайнего Севера, Восточной Сибири, но не только — о европейской части, конечно, тоже», — пояснил Путин.Путин обратил внимание на важность подготовки новых кадров, прежде всего пилотов. Он также поручил проанализировать готовность промышленности к выпуску воздушных судов, отвечающих требованиям по цене, качеству и безопасности.