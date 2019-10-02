Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов

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Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в эти дни в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В среду состоялось пленарное заседание, в котором принял участие президент РФ. Модератором этой сессии выступил корреспондент NBC News Кир Симмонс.Симмонс, задавая свой вопрос президенту РФ, сказал, что в интервью Financial Times Путин якобы прогнозировал конец либеральной демократии, и "по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса", на что Путин ответил: "Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал"."Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации", - подчеркнул он."Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чем говорил. Я и сейчас готов подтвердить этот свой тезис", - добавил Путин.Третий международный форум РЭН проходит в центральном выставочном зале "Манеж". Он стартовал в среду и продлится до 5 октября.