Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
19 июля 2019 19:28
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В пятницу глава государства посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с жителями.
"С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной", — сказал он на совещании в терминале аэропорта Братска.
Путин отметил, что плохо организованы информирование граждан, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.
"Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить", — описал ситуацию президент.
Он также обратил внимание на плохую организацию процесса восстановления документов и распределения гуманитарной помощи.
"К сожалению, есть случаи, когда она (гумпомощь. — Прим. ред.) просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?" — добавил Путин.
Он призвал местные власти активнее выезжать на места, встречаться и разговаривать с населением.
"Есть вопросы с собственностью на земельные участки, а именно — дом восстановлению не подлежит, но при доме был земельный участок, который использовался людьми в качестве огорода. Люди задают вопрос: что с ним будет, он в собственности — или будет предложена компенсация, или восстановлен этот садовый участок. Сделать нужно так, как люди сами захотят", — подчеркнул глава государства.
Он также пообещал поддержку представителям малого и среднего бизнеса, а также сообщил о намерении приехать в регион в сентябре, чтобы проверить организацию учебы детей.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.
В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
Сейчас специалисты оценивают ущерб, многие жители области уже получили первичные выплаты, в регион поступает гуманитарная помощь.
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