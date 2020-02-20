Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

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— Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе, — отметил глава государства.Президент также призвал "оперативно, не формально, а по делу" реагировать на сообщения о нарушениях прав бизнесменов со стороны надзорных органов. Также он поручил ФСБ наладить жёсткий контроль за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты, не мешая при этом самой работе по их реализации.Фото: kremlin.ru