Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
20 февраля 2020 16:59
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— Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе, — отметил глава государства.
Президент также призвал "оперативно, не формально, а по делу" реагировать на сообщения о нарушениях прав бизнесменов со стороны надзорных органов. Также он поручил ФСБ наладить жёсткий контроль за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты, не мешая при этом самой работе по их реализации.
Фото: kremlin.ru
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