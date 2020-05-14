Путин призвал не забывать из-за пандемии о решении стратегических задач
14 мая 2020 15:45
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"Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", - сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
"Все последние недели наши усилия были направлены прежде всего на противодействие эпидемии коронавируса, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше. Но повторю - ситуация меняется, и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки", - добавил он.
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