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Крайне важно обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, считает президент.
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин призвал не забывать из-за пандемии о решении стратегических задач

14 мая 2020 15:45
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Крайне важно обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, считает президент.
Несмотря на продолжающуюся борьбу с коронавирусом, крайне важно обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, считает президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", - сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

"Все последние недели наши усилия были направлены прежде всего на противодействие эпидемии коронавируса, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше. Но повторю - ситуация меняется, и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки", - добавил он. 
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Комментарии


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