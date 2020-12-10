Путин призвал не "вешать судимость" на людей за мелкие правонарушения

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость", передает РИА Новости.

"Конечно, не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится с человеком потом по жизни. Поэтому, если речь идет о каких-то мелких правонарушениях - ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять, я повторяю, на всю его оставшуюся жизнь", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Фото: ТАСС