Путин призвал избегать жестких форм при борьбе с пандемией

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Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к избранным губернаторам, попросил, чтобы их диалог с людьми по ограничительным мерам в ситуации с коронавирусом не приобретал жестких форм и навязывания, которое вызывает отторжение, передает РИА Новости.

"Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести, только я вас прошу - он не должен, этот диалог, приобретать таких жестких форм, навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.

Обращаясь к губернаторам, президент добавил, что все они люди опытные, грамотные, умеющие вести диалог с гражданами. "Нужно эти лучшие качества ваши использовать на благо людей", - заключил он.