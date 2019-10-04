Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
4 октября 2019 17:54
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"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы, которые ведут независимую, а как ни покажется странным, даже госканалы ведут независимую редакционную политику, что они выставляют Украину в невыгодном свете, то я с вами согласен. Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе. Если вы так это трактуете, значит чего-то не хватает в наших программах, они должны всегда это подчеркивать", - сказал Путин, отвечая на вопрос о программах с антиукраинской риторикой на российском телевидении.
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