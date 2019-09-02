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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин призвал Мутко "дожать" ситуацию с выплатами компенсаций жителям Тулуна

2 сентября 2019 16:44
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В ответ Мутко сказал, что доведёт до конца эту работу.
Российский президент Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Виталию Мутко "дожать" ситуацию с выплатами компенсаций пострадавшим при паводке жителям Тулуна, передает life.ru.

— Здесь нужно каждому заплатить кто нуждается. Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно. Виталий Леонтьевич, я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести её до конца, — заявил глава государства.

В ответ Мутко добавил, что доведёт до конца эту работу. 

От паводков в Иркутской области в общей сложности пострадало 45 тысяч человек.
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Комментарии



Политика региона
2 сентября 2019  16:44
В ответ Мутко сказал, что доведёт до конца эту работу.
Путин призвал Мутко "дожать" ситуацию с выплатами компенсаций жителям Тулуна
В ответ Мутко сказал, что доведёт до конца эту работу.   Политика региона
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