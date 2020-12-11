Путин признался, что при просмотре телевизора иногда "оторопь берет"

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Жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции, но из ряда вон выходящие вещи надо ограничивать, считает президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

На встрече главы государства с членами СПЧ журналистка Марина Ахмедова подняла тему морально-этических норм в СМИ и социальных сетях. В частности, она привела темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах - "От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15", "Кто отец – Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник". Более того, по ее словам, появились люди, готовые даже смертью торговать в прямом эфире.

"Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять", - сказал Путин.

В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко и нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь. Но какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами. Здесь я тоже с вами согласен. Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать.

Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы на сайте Кремля в пятницу.