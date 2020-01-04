Путин признался, что его очень беспокоит ситуация со стагнацией реальных доходов населения

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«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал президент.При этом Путин признал, что окончательных решений на эту тему пока не принято. «Есть варианты», — добавил он.Во время своей пресс-конференции 19 декабря президент заявил, что доходы россиян будут увеличиваться фундаментальными решениями — повышением ВВП и производительности труда. По мнению Путина, тот небольшой рост показателя реальных доходов населения, который имеет место в конце 2019 года, недостаточен.25 декабря президент на встрече с представителями деловых кругов в Кремле заявил, что «ситуация с реальными доходами населения вызывает вопросы».По данным Росстата, реальные доходы россиян за первые три квартала выросли на 0,8%. Самый сильный рост был зафиксирован в третьем квартале — он составил 3,3%.Президент намерен выступить с обращением к Федеральному собранию 15 января. Это будет первый случай за 26 лет, когда глава государства выступит перед парламентом в январе.Фото: Алексей Никольский / РИА Новости