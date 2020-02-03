Путин присудил премии президента молодым учёным
3 февраля 2020 23:55
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Лауреатом почётной премии стал завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Александр Веракса. Награду ему присудили за "лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста".
Кроме того, премии за создание "новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой фотоники" удостоился главный научный сотрудник физико-технического факультета ФГБОУ высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО", доктор физико-математических наук Сергей Макаров.
Третьей в списке награждённых стала замдиректора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ФГБОУ высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет", кандидат биологических наук Марина Ширманова. Ей почётное звание лауреата принесли "достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo".
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
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