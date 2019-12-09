Путин прилетел в Париж на встречу в «нормандском формате»
9 декабря 2019 18:27
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После того, как самолет президента России сел в аэропорту Шарль де Голль, Путин пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец.
В Париже 9 декабря состоится встреча президентов России, Украины, Франции и Германии, на которой будет обсуждаться урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.
Сам саммит «нормандской четверки» начнется в 18:00 мск. По словам источника РБК, знакомого с организацией саммита, он продлится около 2 часов 45 минут, после чего состоится пресс-конференция. До начала мероприятия, на 17:00 и на 17:30, запланированы встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланированы отдельные двусторонние переговоры Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Это будет первая встреча лидеров России и Украины, до этого они общались только по телефону.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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