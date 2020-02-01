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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

1 февраля 2020 18:45
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В Ростуризме говорили, что организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля.
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК со ссылкой на ТАСС.

По его словам, самолеты ВКС России начнут выполнять рейсы уже сегодня.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России», — сказал Песков

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объявила об эвакуации более 300 россиян, находящихся в городе Ухань (провинция Хубэй), где в конце декабря была зафиксирована вспышка новой инфекции. Сегодня, 1 февраля, эвакуация началась на трех автомобильных пунктах пропуска через госграницу с Китаем в Приморском крае. Все организованные российские туристы должны будут покинуть территорию КНР до 4 февраля, заявили в Ростуризме.

Российское посольство в Китае приступило к формированию списков тех, кто в срочном порядке должен покинуть территорию китайской провинции Хубэй. При этом россиян после возвращения в Россию из КНР поместят для проверки на двухнедельный карантин, отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом нового типа в России. Инфекцию нашли у двоих граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области. Сейчас они находятся в закрытых отделениях инфекционных больниц (так называемых боксах), контактировавшие с ними граждане также были госпитализированы. В Роспотребнадзоре заявили, что состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, а инфекция протекает в легкой форме, риска распространения вируса в России сейчас нет. Власти Забайкальского края также сообщили, что один из пациентов с коронавирусом идет на поправку, у двоих человек, находившихся с заболевшим в близком контакте, вирус не был выявлен.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса возникла в Китае в декабре прошлого года. Случаи заболевания также выявили в Японии, Таиланде, Сингапуре, Великобритании, США, Германии, Франции и других странах. По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, заразились более 11 тыс. человек, 259 из них скончались. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, на всей территории США также уже введен режим ЧС. Грузия, Казахстан и Украина уже ограничили авиасообщение с Китаем.

На фоне распространения инфекции власти России приняли решение закрыть границу на Дальнем Востоке, ограничено движение и на границе с Монголией. С 1 февраля российские авиакомпании для полетов в Китай и обратно работают только в чартерном режиме (за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг). Правительство также временно приостановило выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию. Минздрав России рекомендовал лечить коронавирус у взрослых препаратами «Рибавирин», рекомбинантный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир». В ведомстве также сообщили, что коронавирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле и контактным путем, а для того чтобы не заразиться, нужно чаще мыть руки и носить в общественных местах медицинские маски.


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Комментарии


Политика региона
1 февраля 2020  18:45
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