Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills
27 августа 2019 22:48
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Самолет главы государства приземлился в казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая. Его встречал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Ожидается, что в рамках своей поездки глава государства также проведет несколько рабочих встреч, в том числе с президентом движения Сайманом Бартли, и встретится с российской сборной WorldSkills.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран.
Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Сегодня союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" охватывает все регионы, 3,5 тысячи колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний.
Фото: pixabay
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