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Путин предложил вручать новую конституцию при выдаче паспорта

31 июля 2020 18:28
88
Дарить основной закон глава государства призывает юным россиянам и тем, кто получает гражданство РФ.
Президент РФ Владимир Путин предложил вручать новое издание конституции при выдаче российских паспортов, передает Лайф. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

— Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, — говорится в перечне.

Доклад по итогам выполнения поручения кабмин должен представить главе государства до 1 октября 2020 года.



Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Лайф



 
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Комментарии


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