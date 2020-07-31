Путин предложил вручать новую конституцию при выдаче паспорта

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— Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, — говорится в перечне.Доклад по итогам выполнения поручения кабмин должен представить главе государства до 1 октября 2020 года.Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Лайф