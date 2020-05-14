Я нашел ошибку
Главные новости: 
Губернатор поручил главным врачам медицинских учреждений еще раз «буквально пофамильно проверить каждого», чтобы все получили положенные им выплаты.
Сегодня медики Самарской области, работающие с Covid-19, получили выплаты
На сегодняшний день в регионе 233 человека выздоровели.
Еще 39 человек вылечились от коронавируса в регионе
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
Тяжелее всего COVID-19 протекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19
С кем контактировал руководитель ведомства уже установлено.
У министра ЖКХ Самарской области Василия Мишина подтвердился COVID-19
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба.
Оперативный штаб СО: врачи, работающие в условиях противодействия COVID-19, получили дополнительные выплаты
В последние 11 дней наблюдается незначительный прирост новых случаев коронавируса. По ее словам, на сегодняшний день в России удалось остановить заболеваемость.
Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
На сегодняшний день добровольную и безвозмездную помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции, оказывают 2924 волонтера.
На региональную горячую линию акции #МыВместе поступило более 52 тысяч обращений от пожилых людей
сегодня  Пятница, 15 мая, 01:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/05:
USD 73.93
0.35
EUR 79.9
0.12
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин предложил создать в России Национальную базу генетической информации

14 мая 2020 17:55
226
Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин считает необходимым создать в стране Национальную базу генетической информации, передает ТАСС.

"Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике предлагаю создать Национальную базу генетической информации", - заявил глава государства на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

Он отметил, что "успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных - чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты". "Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет", - уверен Путин.

"Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации", - уточнил президент. Он поручил правительству "организовать финансирование этого проекта за счет средств федерального бюджета". Особо глава государства подчеркнул: "Необходимо надежно защитить персональные данные граждан, другую чувствительную информацию".

Контроль за использованием генетических технологий

Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость контроля за использованием генетических технологий, чтобы обеспечить и их развитие, и защиту интересов граждан.

"Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. - сказал глава государства. - Необходимо выстроить систему контроля за их использованием, вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики".

Путин подчеркнул, что Россия открыта для научного, технологического сотрудничества. Он отметил важность создания именно в России возможности для всех, кто готов добиваться прорывов. "Рассчитываю, что активное, непосредственное участие в этой работе будет принимать и представленная здесь своим руководителем компания "Роснефть", как другие компании по другим направлениям", - добавил он. Президент пояснил, что речь идет об инвестициях в подготовку кадров, в научные работы, содействие исследовательским коллективам в запуске востребованных, коммерчески успешных продуктов.

Он попросил Совет по генетическим технологиям и дальше быть в тесном контакте с учеными и нашими компаниями, оперативно снимать ограничения для их работы в этой сфере. "Это, в первую очередь, касается кадров, научной инфраструктуры, финансирования, удобства правовой среды", - добавил президент.

Формирование конкурентоспособности

Президент также определил первостепенные шаги, которые должны составить основу конкурентоспособности в этой сфере.

"Сейчас во всем мире генетические, биотехнологии идут вперед очень быстрыми темпами, и основу для нашей конкурентоспособности в этих областях нужно формировать на десятилетия вперед, не ограничиваться только горизонтом действующей программы, а смотреть, безусловно, дальше, за горизонт, - сказал президент. - И прежде всего, как и по всем остальным направлениям научно-технологического развития, мы должны создавать условия для молодых, технологических предпринимателей, для нашей молодежи".

По его мнению, у студентов вузов, специалистов, молодых исследователей должны быть возможности получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции. "Поэтому с учетом стремительного развития генетических технологий необходимо выстроить современную систему подготовки кадров", - сказал Путин. Он добавил, что, сохраняя фундаментальность образования, нужно обеспечить непрерывный процесс обновления образовательных программ. Значимым шагом, по его мнению, в этом направлении призвана стать совместная магистерская программа МГУ и компании "Роснефть" "Геномика и здоровье человека".

Еще одна стратегическая задача - вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в сфере генетики. Для этого, считает Путин, уже сейчас нужно включиться в программу развития генетических технологий. "Опыт "Сириуса", об этом тоже упоминалось, показывает: у школьников немало интересных, содержательных идей. Используя наработки "Сириуса", предлагаю запустить учебные курсы, отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного образования детей, а также механизм повышения квалификации педагогов", - предложил глава государства. Он добавил, что необходимо создавать условия для того, чтобы педагоги тоже были готовы к такой работе.

"Серьезным стимулом прийти в науку, решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом современном оборудовании, - подытожил Путин. - И в этой чувствительной, значимой сфере мы должны быть независимыми". Он обратился к правительству и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой представить конкретные предложения по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить исследования в области генетики на мировом уровне. Путин также поблагодарил за работу Совет по развитию генетических технологий, всех участников этой программы.

"Как вы знаете, сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача - не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счет глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах", - указал глава государства.

Сберечь научные коллекции

Владимир Путин считает необходимым связать научные коллекции отечественных институтов в единую сеть биоресурсных центров.

"Основой для новых открытий в генетике служат и научные коллекции, которые есть у наших научных институтов, некоторых вузов, учреждений министерств и ведомств. Скажу, что только в системе академических институтов подобных коллекций более двухсот пятидесяти", - констатировал глава государства.

Он обратил внимание на то, что "такие зачастую уникальные фонды формировались годами и даже десятилетиями, трудами многих поколений ученых", и для примера привел известную во всем мире коллекцию семян и растений Всероссийского института растениеводства, которую Николай Вавилов начал создавать еще в 20-х годах прошлого века.

"Нужно сберечь, систематизировать, обобщить это, без всякого преувеличения, богатство, достояние нашей страны. И потому необходимо связать разные коллекции в единую сеть биоресурсных центров, создать подобные цепочки по каждому направлению программы генетических исследований", - указал Путин.

Он отметил, что такие цепочки исследований включают медицину, сельское хозяйство, промышленные биотехнологии и биобезопасность. "Такая консолидация позволит на основе общих стандартов обеспечить сохранение и пополнение фондов, их обязательный перевод в цифровой формат", - уверен глава государства. По его мнению, таким образом удастся "выстроить удобный механизм, понятные требования к работе с такими коллекциями как для отечественных, так и зарубежных ученых, что послужит основой для реализации в России международных научных проектов в генетике и вообще в сфере наук о жизни". 



Фото:   Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
14 мая 2020  18:37
Новые меры поддержки граждан и экономики предложил Президент России Владимир Путин в своем обращении 11 мая.
12 миллиардов рублей будут направлены в регионы для финансовой помощи бизнесу
Новые меры поддержки граждан и экономики предложил Президент России Владимир Путин в своем обращении 11 мая.  Политика региона
200
14 мая 2020  17:55
Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, подчеркнул президент.
Путин предложил создать в России Национальную базу генетической информации
Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, подчеркнул президент.  Политика региона
224
14 мая 2020  15:45
Крайне важно обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, считает президент.
Путин призвал не забывать из-за пандемии о решении стратегических задач
Крайне важно обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, считает президент.   Политика региона
246
Весь список
Выборы в Самарской области
9 апреля 2020  21:55
Вячеслав Моше Кантор: президент РФ Владимир Путин здраво оценивает опасность нетерпимости и антисемитизма
 Уже 75 лет прошло с момента освобождения концентрационных лагерей нацистов и окончания Холокоста, как и Второй мировой войны, однако антисемитизм не исчез из... Выборы в Самарской области
216
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
1233
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
1137
Весь список

Видео
11 мая 2020  13:09
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
813
9 мая 2020  13:15
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Также робот напоминает о необходимости мыть руки.
В мире
1041
9 мая 2020  12:55
Я убит подо Ржевом. Легенды спорта читают стихотворение о войне
«Я убит подо Ржевом». Легенды спорта читают стихотворение о войне
  Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны.
75 лет ПОБЕДЫ
1064
9 мая 2020  11:30
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
  Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны.
75 лет ПОБЕДЫ
1070
9 мая 2020  10:20
Военнослужащие ЦВО стихотворением Клятва сыновей ответили на видеообращение ветеранов
Военнослужащие ЦВО стихотворением «Клятва сыновей» ответили на видеообращение ветеранов
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту.
75 лет ПОБЕДЫ
923
9 мая 2020  09:42
Великую песню День Победы сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Великую песню «День Победы» сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.
75 лет ПОБЕДЫ
967
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
2593
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
1964
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
2557
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
2792
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
2935
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
3390
Весь список

Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные