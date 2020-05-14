Путин предложил создать в России Национальную базу генетической информации
14 мая 2020 17:55
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"Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике предлагаю создать Национальную базу генетической информации", - заявил глава государства на совещании по развитию генетических технологий в РФ.
Он отметил, что "успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных - чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты". "Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет", - уверен Путин.
"Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации", - уточнил президент. Он поручил правительству "организовать финансирование этого проекта за счет средств федерального бюджета". Особо глава государства подчеркнул: "Необходимо надежно защитить персональные данные граждан, другую чувствительную информацию".
Контроль за использованием генетических технологий
Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость контроля за использованием генетических технологий, чтобы обеспечить и их развитие, и защиту интересов граждан.
"Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. - сказал глава государства. - Необходимо выстроить систему контроля за их использованием, вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики".
Путин подчеркнул, что Россия открыта для научного, технологического сотрудничества. Он отметил важность создания именно в России возможности для всех, кто готов добиваться прорывов. "Рассчитываю, что активное, непосредственное участие в этой работе будет принимать и представленная здесь своим руководителем компания "Роснефть", как другие компании по другим направлениям", - добавил он. Президент пояснил, что речь идет об инвестициях в подготовку кадров, в научные работы, содействие исследовательским коллективам в запуске востребованных, коммерчески успешных продуктов.
Он попросил Совет по генетическим технологиям и дальше быть в тесном контакте с учеными и нашими компаниями, оперативно снимать ограничения для их работы в этой сфере. "Это, в первую очередь, касается кадров, научной инфраструктуры, финансирования, удобства правовой среды", - добавил президент.
Формирование конкурентоспособности
Президент также определил первостепенные шаги, которые должны составить основу конкурентоспособности в этой сфере.
"Сейчас во всем мире генетические, биотехнологии идут вперед очень быстрыми темпами, и основу для нашей конкурентоспособности в этих областях нужно формировать на десятилетия вперед, не ограничиваться только горизонтом действующей программы, а смотреть, безусловно, дальше, за горизонт, - сказал президент. - И прежде всего, как и по всем остальным направлениям научно-технологического развития, мы должны создавать условия для молодых, технологических предпринимателей, для нашей молодежи".
По его мнению, у студентов вузов, специалистов, молодых исследователей должны быть возможности получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции. "Поэтому с учетом стремительного развития генетических технологий необходимо выстроить современную систему подготовки кадров", - сказал Путин. Он добавил, что, сохраняя фундаментальность образования, нужно обеспечить непрерывный процесс обновления образовательных программ. Значимым шагом, по его мнению, в этом направлении призвана стать совместная магистерская программа МГУ и компании "Роснефть" "Геномика и здоровье человека".
Еще одна стратегическая задача - вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в сфере генетики. Для этого, считает Путин, уже сейчас нужно включиться в программу развития генетических технологий. "Опыт "Сириуса", об этом тоже упоминалось, показывает: у школьников немало интересных, содержательных идей. Используя наработки "Сириуса", предлагаю запустить учебные курсы, отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного образования детей, а также механизм повышения квалификации педагогов", - предложил глава государства. Он добавил, что необходимо создавать условия для того, чтобы педагоги тоже были готовы к такой работе.
"Серьезным стимулом прийти в науку, решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом современном оборудовании, - подытожил Путин. - И в этой чувствительной, значимой сфере мы должны быть независимыми". Он обратился к правительству и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой представить конкретные предложения по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить исследования в области генетики на мировом уровне. Путин также поблагодарил за работу Совет по развитию генетических технологий, всех участников этой программы.
"Как вы знаете, сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача - не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счет глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах", - указал глава государства.
Сберечь научные коллекции
Владимир Путин считает необходимым связать научные коллекции отечественных институтов в единую сеть биоресурсных центров.
"Основой для новых открытий в генетике служат и научные коллекции, которые есть у наших научных институтов, некоторых вузов, учреждений министерств и ведомств. Скажу, что только в системе академических институтов подобных коллекций более двухсот пятидесяти", - констатировал глава государства.
Он обратил внимание на то, что "такие зачастую уникальные фонды формировались годами и даже десятилетиями, трудами многих поколений ученых", и для примера привел известную во всем мире коллекцию семян и растений Всероссийского института растениеводства, которую Николай Вавилов начал создавать еще в 20-х годах прошлого века.
"Нужно сберечь, систематизировать, обобщить это, без всякого преувеличения, богатство, достояние нашей страны. И потому необходимо связать разные коллекции в единую сеть биоресурсных центров, создать подобные цепочки по каждому направлению программы генетических исследований", - указал Путин.
Он отметил, что такие цепочки исследований включают медицину, сельское хозяйство, промышленные биотехнологии и биобезопасность. "Такая консолидация позволит на основе общих стандартов обеспечить сохранение и пополнение фондов, их обязательный перевод в цифровой формат", - уверен глава государства. По его мнению, таким образом удастся "выстроить удобный механизм, понятные требования к работе с такими коллекциями как для отечественных, так и зарубежных ученых, что послужит основой для реализации в России международных научных проектов в генетике и вообще в сфере наук о жизни".
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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