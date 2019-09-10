Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
10 сентября 2019 23:58
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Среди них:
—действующий руководитель республики Сергей Аксенов ("Единая Россия"),
—депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ),
—депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).
"Конечно, главой Крыма будет избран Аксенов. Здесь нет никакого сомнения", — сказал председатель парламента Владимир Константинов.
В воскресенье в единый день голосования прошли выборы в крымский Госсовет. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось десять мест, КПРФ — пять. Итоговая явка на выборах составила 33,28%.
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