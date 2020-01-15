Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера
15 января 2020 21:42
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«Заручившись согласием, он (Путин. — Ред.) внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — отметили в пресс-службе.
Фракция «Единая Россия» утром 16 января проведет заседание, на котором будет обсуждаться предложенная президентом кандидатура, заявил глава политического объединения Сергей Неверов.
«Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения», — цитирует его ТАСС.
Как отметила советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, Мишустин уже прибыл в здание нижней палаты парламента.
Ранее в этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил об уходе правительства в отставку в полном составе в соответсвии со статьей 117 Конституции РФ.
Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января. Данное обращение является 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.
Мероприятие продолжалось больше часа. Президент говорил об изменениях в социальной и экономической сферах, предложил внести поправки в Конституцию страны и рассказал о роли России на международной арене.
Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года.
Фото: ТАСС
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