Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
21 января 2020 17:12
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Должность полпреда президента на Кавказе с июня 2018 года занимает генерал-лейтенант ФСБ Александр Матовников. Его новая должность пока официально не объявлена.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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