Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

123

Глава государства заявил, что российская прокуратура остаётся верна своей миссии "отстаивать верховенство закона, интересы граждан и государства".— От профессионализма её сотрудников, их ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надёжное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам, — отмечается в телеграмме.Вместе с тем он отдельно поблагодарил ветеранов органов прокуратуры, которые на протяжении своей работы "неизменно демонстрировали компетентность, берегли честь мундира, достойно служили Отечеству".Фото: ТАСС / Михаил Метцель/Лайф