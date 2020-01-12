Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
12 января 2020 22:08
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Глава государства заявил, что российская прокуратура остаётся верна своей миссии "отстаивать верховенство закона, интересы граждан и государства".
— От профессионализма её сотрудников, их ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надёжное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам, — отмечается в телеграмме.
Вместе с тем он отдельно поблагодарил ветеранов органов прокуратуры, которые на протяжении своей работы "неизменно демонстрировали компетентность, берегли честь мундира, достойно служили Отечеству".
Фото: ТАСС / Михаил Метцель/Лайф
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