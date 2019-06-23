Путин поздравил россиян с Сабантуем
23 июня 2019 22:36
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— Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия, — говорится в сообщении.
Как отметил Владимир Путин, Сабантуй объединяет людей, а в Татарстане, который является центром торжеств, царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства.
— Уверен, что в богатой и разнообразной программе Сабантуя все найдут себе занятие по душе, с большим удовольствием отведают замечательные блюда национальной кухни, — добавил президент.
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