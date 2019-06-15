Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 15 июня, 19:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/06:
USD 64.43
-0.2
EUR 72.7
-0.31
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения и подарил мороженое

15 июня 2019 14:34
126
Си Цзиньпин в свою очередь передал российскому лидеру чай.
Президент РФ Владимир Путин перед саммитом в Душанбе поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения и подарил российское мороженое. Также глава государства преподнёс китайскому коллеге торт и вазу. Об этом сообщил Лайфу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер вспомнил, как в 2013 году на саммите в Индонезии ему довелось отмечать день рождения в компании лидера КНР. Тогда Путин и Си Цзиньпин съели торт и выпили по рюмке водки.

— Столько водки, как на вашем дне рождения, я никогда не пил, — улыбнулся в ответ лидер КНР.

Си Цзиньпин в свою очередь передал российскому лидеру чай. После этого главы государств пригубили шампанское.

Ранее Си Цзиньпин уже говорил, что он и его семья очень любят российское мороженое. В сентябре 2016 года во Владивостоке Владимир Путин передал иностранному коллеге коробку с лакомством. А год спустя снова угостил его мороженым на торжественном обеде в Кремле. 

Видео Лайф.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
15 июня 2019  14:34
Си Цзиньпин в свою очередь передал российскому лидеру чай.
Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения и подарил мороженое
Си Цзиньпин в свою очередь передал российскому лидеру чай.  Политика региона
125
14 июня 2019  17:43
В центре внимания — готовность регионов к переходу на новую схему долевого строительства с использованием эскроу-счетов.
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по переходу на новую схему долевого строительства
В центре внимания — готовность регионов к переходу на новую схему долевого строительства с использованием эскроу-счетов.  Политика региона
327
14 июня 2019  16:11
Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука.
Дмитрий Азаров встретился с руководителями некоммерческих организаций региона - победителями конкурса Президентских грантов
Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука.   Политика региона
276
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1686
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1258
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1257
Весь список


Видео
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
339
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
329
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
305
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
394
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
393
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
339
Весь список

Фоторепортажи
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
263
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
558
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
576
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
335
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
633
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
559
Весь список

Мероприятия
Елена Лапушкина вручила самарцам Почётные знаки «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность»
Жителей Самарской области приглашают на выставку современного вооружения
В Красноярском районе Самарской области пройдет ежегодный православный Троицкий фестиваль
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные