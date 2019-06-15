Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения и подарил мороженое
15 июня 2019 14:34
126
Российский лидер вспомнил, как в 2013 году на саммите в Индонезии ему довелось отмечать день рождения в компании лидера КНР. Тогда Путин и Си Цзиньпин съели торт и выпили по рюмке водки.
— Столько водки, как на вашем дне рождения, я никогда не пил, — улыбнулся в ответ лидер КНР.
Си Цзиньпин в свою очередь передал российскому лидеру чай. После этого главы государств пригубили шампанское.
Ранее Си Цзиньпин уже говорил, что он и его семья очень любят российское мороженое. В сентябре 2016 года во Владивостоке Владимир Путин передал иностранному коллеге коробку с лакомством. А год спустя снова угостил его мороженым на торжественном обеде в Кремле.
Видео Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 июня 2019 14:34
Си Цзиньпин в свою очередь передал российскому лидеру чай. Политика региона
125
14 июня 2019 17:43
В центре внимания — готовность регионов к переходу на новую схему долевого строительства с использованием эскроу-счетов. Политика региона
327
14 июня 2019 16:11
Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука. Политика региона
276
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1686
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1258
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1257
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
339
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
329
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
305
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
394
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
393
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
339
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
263
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
558
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
576
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
335
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
633
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
559
Мероприятия