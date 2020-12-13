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Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты
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Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты

13 декабря 2020 17:26
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Он также жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты, передает ТАСС.

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Эта запись показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Президент указал, что "наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%", при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. "Значит, есть еще, куда расти. На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия - 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше!" - сказал Путин.

"А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!" - обратился глава государства к участникам совещания.

Рост цен на макароны, сахар и муку

Путин считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука. Повышение цен на них связано с экономическими причинами, а не с пандемией и уровнем производства, и власти должны своевременно реагировать на подобные ситуации.

Выступая на совещании, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил о том, что власти фиксировали рост цен и проводили работу с производителями сахара. "Три недели, как мы видим, что цена у нас определенным образом снижается", - пояснил он.

Как отметил глава государства, цены на "макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать". "Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри!" - заявил президент.

Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: "Наши граждане в большинстве своем, в большинстве - в Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе - у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего". Он отметил, что цены на муку выросли почти на 13%. "Я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! - заметил он. - Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!"

Как считает глава государства, в основе роста цен на продукты лежат "чисто экономические причины". "При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения! - указал Путин. - Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан". По его словам, сейчас "рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством". "Послушайте, я прошу вас повнимательнее к этому относиться", - обратился Путин к участникам совещания.

"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников! Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются", - подчеркнул глава государства.

Критика

Президент России жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.

Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев. "Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь", - отреагировал президент на доклад Решетникова.

"По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять", - сказал чиновнику глава государства.

 

Фото:    Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

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Комментарии

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13 декабря 2020  17:26
Он также жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.
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