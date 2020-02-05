Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

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«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал президент во время совещания с членами правительства.Так он ответил на слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в некоторых аптеках сейчас сильно растут цены на маски и лекарства. В некоторых — до ста рублей, сказала Голикова. Она назвала это беспрецедентным ростом.Ранее власти двух регионов России — Курской области и Забайкальского края — сообщили о росте цен на медицинские маски более чем в десять раз.Такие же случаи происходили и в Китае — местные власти оштрафовали сразу несколько аптек за повышение цен на маски.Распространение коронавирусной инфекции началось в конце декабря из китайской провинции Хубэй. На сегодняшний день от пневмонии, которую вызывает вирус, погибли почти 500 человек, в Китае количество зараженных превысило 24 тыс., сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению КНР.Фото: Максим Слуцкий / ТАСС/РБК