Путин потребовал от чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения

146

Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость решения проблем с динамикой доходов населения по всей стране, передает ТАСС. Об этом он сказал в понедельник на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения, - сказал глава государства. - Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания".

Президент отметил, что это многовекторная работа, связанная с созданием новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. "На это нужно обращать внимание, конечно, - сказал Путин, обращаясь к губернатору. - Я надеюсь, что эта тенденция с увеличением и с достаточно большим объемом инвестпроектов [в регионе] даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера".

Глава государства потребовал от Цыденова обратить внимание на аварийный фонд, отметив, что в Бурятии "аварийного жилья многовато", и на объемы строительства. "Они припали: и на душу населения меньше, чем в целом по России, и в целом по абсолютным величинам припали, - констатировал президент. - На это нужно обратить особое внимание, тем более, что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции".

Фото: ТАСС