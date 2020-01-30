Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера

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— Хочется вспомнить <…> Бендера, который говорил: "Шура, мы лишние на этом празднике жизни", — сказал Голубев на заседании Совета по развитию местного самоуправления.— Чужие, по-моему, чужие он говорил, — возразил ему президент.— По-моему, лишние. Ну, я проверю, — ответил Голубев.Дискуссия политиков вызвала улыбки у присутствующих в зале.В романе "Двенадцать стульев" Бендер произносит следующие слова: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни".Фото из открытых источников