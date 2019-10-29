Путин посмертно наградил подростка, который ценой жизни спас брата от медведя
29 октября 2019 14:22
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Президент России Владимир Путин посмертно наградил 15-летнего камчатского подростка, который спас двоюродного брата ценой своей жизни, передает life.ru. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
— За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить ... медалью "За спасение погибавших"... Буракова Родиона Максимовича — учащегося муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Лазовская средняя школа", Камчатский край (посмертно), — говорится в сообщении.
Несчастный случай произошёл в ноябре прошлого года. Подростки оказались вдали от населённого пункта без присмотра родителей и встретили медведя. Хищник бросился на младшего, тогда старший, чтобы защитить брата, начал отвлекать животное и переманивать всё внимание на себя. Благодаря этому 13-летнему подростку удалось спастись и сообщить о нападении. Старший же мальчик погиб от лап хищника.
Кроме того, Владимир Путин посмертно наградил Дмитрия Новосёлова из города Копейска Челябинской области. Мальчик также пожертвовал жизнью, чтобы спасти других детей.
13-летний подросток вместе с друзьями катался на велосипеде возле заполненного водой угольного карьера, он заметил, что гулявшие вдоль обрыва дети оказались в воде из-за обвала берега. Дима бросился им на помощь и на своих руках вытащил двоих тонущих ребят, его подруга спасла ещё одного ребёнка. Однако сам мальчик выбраться уже не смог.
Фото: сайт президента России/life.ru
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