Путин пошутил о предельном возрасте в политике
5 сентября 2019 15:09
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После того как Мохамад сказал об этом, модератор пленарной сессии ВЭФа Сергей Брилёв обратился к Путину. Глава государства с улыбкой ответил, что "пока не дотягивает". 7 октября президенту РФ исполнится 67 лет.
Также Путин отметил, что Малайзия под руководством Мохамада стала очень интересной страной с развитой экономикой и хорошими перспективами. Мохамад занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год, после чего вернулся на эту должность в 2018 году.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС/life.ru
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