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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил внести ряд вакцин в список жизненно важных препаратов

24 июля 2019 23:48
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Минздраву, в свою очередь, поручено обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств в регионы нашей страны.
Президент России Владимир Путин поручил внести ряд вакцин в список жизненно важных препаратов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, передает life.ru.

В частности, речь идёт о об иммунобиологических препаратах, которые используются для профилактических прививок. Помимо того, правительству поручено представить изменения в законы, которые будут предусматривать возможность закупки этих препаратов у единственных поставщиков.

Другое поручение глава государства дал Минздраву. В частности, ведомство должно обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в регионы РФ. 
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