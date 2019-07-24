Путин поручил внести ряд вакцин в список жизненно важных препаратов
24 июля 2019 23:48
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В частности, речь идёт о об иммунобиологических препаратах, которые используются для профилактических прививок. Помимо того, правительству поручено представить изменения в законы, которые будут предусматривать возможность закупки этих препаратов у единственных поставщиков.
Другое поручение глава государства дал Минздраву. В частности, ведомство должно обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в регионы РФ.
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