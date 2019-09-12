Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища

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"Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища, именно филиалы", - сказал Путин на встрече с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.Президент напомнил, что очень хорошее морское кадетское училище создали в Севастополе. "Но потом я подумал, что если это будут филиалы Петербургского Нахимовского училища, уровень подготовки ... будет подтянут до Петербургского с его традициями, с его научной и преподавательской базой", - пояснил президент.Он подчеркнул, что в рамках этой системы будет обмен и кадрами, и методиками, и "ребята должны ездить с одного флота на другой, смотреть, как и чем живет тот или иной флот". Он обратил внимание на то, что несколько лет назад "в армии не очень хотели служить, а родители не очень-то отпускали в армию своих детей". "А сейчас во все военные училища очередь стоит", - отметил Путин.