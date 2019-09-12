Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища
12 сентября 2019 17:03
96
"Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища, именно филиалы", - сказал Путин на встрече с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.
Президент напомнил, что очень хорошее морское кадетское училище создали в Севастополе. "Но потом я подумал, что если это будут филиалы Петербургского Нахимовского училища, уровень подготовки ... будет подтянут до Петербургского с его традициями, с его научной и преподавательской базой", - пояснил президент.
Он подчеркнул, что в рамках этой системы будет обмен и кадрами, и методиками, и "ребята должны ездить с одного флота на другой, смотреть, как и чем живет тот или иной флот". Он обратил внимание на то, что несколько лет назад "в армии не очень хотели служить, а родители не очень-то отпускали в армию своих детей". "А сейчас во все военные училища очередь стоит", - отметил Путин.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
12 сентября 2019 18:24
Подготовке к юбилею Победы уделяется особое внимание. Политика региона
50
12 сентября 2019 18:20
Главная тема обсуждения этого года – «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Политика региона
53
12 сентября 2019 18:08
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Политика региона
55
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
239
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
343
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
504
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
402
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
251
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
763
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
305
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
557
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
392
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
639
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
878
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1054
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
519
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2280
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
453
Мероприятия