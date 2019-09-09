Путин поручил рассмотреть вопрос поставок газа в Китай через Монголию

60

— Маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнёры к этому тоже склоняются. Прошу вас этот вопрос изучить и мне доложить, — сказал президент.Миллер в свою очередь отметил, что китайский рынок является самым динамичным, самым быстрорастущим в мире, и сейчас российская сторона вместе с партнёрами из КНР изучает возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам.