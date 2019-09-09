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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил рассмотреть вопрос поставок газа в Китай через Монголию

9 сентября 2019 17:31
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Российская сторона вместе с партнёрами из КНР изучает возможности поставки газа в Китай.
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос поставок российского газа с Ямала в Китай через Монголию. Эту тему глава государства поднял на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, передает life.ru.

— Маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнёры к этому тоже склоняются. Прошу вас этот вопрос изучить и мне доложить, — сказал президент.

Миллер в свою очередь отметил, что китайский рынок является самым динамичным, самым быстрорастущим в мире, и сейчас российская сторона вместе с партнёрами из КНР изучает возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам. 
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