Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову
25 января 2020 18:11
109
«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении Кремля.
Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов, вступивший на этот пост 22 января. До этого Краснов работал заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, занимаясь в ведомстве, в частности, расследованиями резонансных дел, среди которых покушение на Анатолия Чубайса, убийство политика Бориса Немцова, а также судьи Эдуарда Чувашова.
Приговор в отношении Котова был вынесен в сентябре минувшего года. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение установленного порядка или организации митинга (ст. 212 УК России). Свою вину Котов не признал.
Статья, по которой Котов получил срок, предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях. По версии обвинения, за полгода на Котова четырежды составлялись административные протоколы. Последний раз его задержали 13 августа за скандирование лозунгов около администрации президента после несогласованной акции на проспекте Сахарова в Москве.
Котов стал вторым осужденным по ст. 212.1 УК. Первым был гражданский активист Ильдар Дадин, которого в конце 2015 года приговорили к трем годам колонии. Приговор был обжалован, дело направили на пересмотр, а позднее Верховный суд отменил его.
Фото: Андрей Васильев / ТАСС/РБК:
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
25 января 2020 18:11
В сентябре минувшего года его приговорили к четырем годам колонии по «статье Ильдара Дадина» — о повторном участии в несанкционированных протестах. Политика региона
108
25 января 2020 14:58
"Каких-либо указов президента на этот счет нет" Политика региона
169
24 января 2020 23:18
Все три здания являются объектами культурного наследия и фигурировали в аналогичном перечне, утвержденном в январе 2019 года. Политика региона
400
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
831
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
792
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1250
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
340
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1892
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
676
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1569
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1310
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
882
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
895
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1334
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1443
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1705
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2797
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3332
Мероприятия