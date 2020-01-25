Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову

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«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении Кремля.Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов, вступивший на этот пост 22 января. До этого Краснов работал заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, занимаясь в ведомстве, в частности, расследованиями резонансных дел, среди которых покушение на Анатолия Чубайса, убийство политика Бориса Немцова, а также судьи Эдуарда Чувашова.Приговор в отношении Котова был вынесен в сентябре минувшего года. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение установленного порядка или организации митинга (ст. 212 УК России). Свою вину Котов не признал.Статья, по которой Котов получил срок, предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях. По версии обвинения, за полгода на Котова четырежды составлялись административные протоколы. Последний раз его задержали 13 августа за скандирование лозунгов около администрации президента после несогласованной акции на проспекте Сахарова в Москве.Котов стал вторым осужденным по ст. 212.1 УК. Первым был гражданский активист Ильдар Дадин, которого в конце 2015 года приговорили к трем годам колонии. Приговор был обжалован, дело направили на пересмотр, а позднее Верховный суд отменил его.Фото: Андрей Васильев / ТАСС/РБК: