Путин поручил проработать симметричный ответ США из-за испытания новой ракеты
23 августа 2019 20:16
110
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу на действия США по ракетам. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.
- Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа, - отметил глава государства.
При этом он добавил, что Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном по вопросам международной безопасности.
Фото © Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС/life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 августа 2019 20:16
Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза. Политика региона
106
23 августа 2019 20:00
Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве холдинга и Правительства... Политика региона
146
23 августа 2019 18:15
Учреждение создано, чтобы оказывать предпринимателям консалтинговую помощь по финансовым и юридическим вопросам. Политика региона
131
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1917
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1447
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1474
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
246
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
235
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
493
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1149
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
601
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
698
Фоторепортажи
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
241
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
615
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
422
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
582
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
943
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
907
Мероприятия