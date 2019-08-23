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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил проработать симметричный ответ США из-за испытания новой ракеты

23 августа 2019 20:16
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Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.
Глава государства провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где обсуждалось недавнее испытание Штатами ракеты среднего радиуса действия сухопутным наземным стартом, передает life.ru.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу на действия США по ракетам. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.

- Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа, - отметил глава государства.

При этом он добавил, что Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном по вопросам международной безопасности.


Фото © Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС/life.ru
 
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Комментарии



Политика региона
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Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.
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