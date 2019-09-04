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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил подготовить программу развития Сахалина

4 сентября 2019 22:53
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Власти Сахалина вместе с правительством России подготовят программу развития острова.
Власти Сахалина вместе с правительством России подготовят программу развития острова. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года. Трансляция его выступления опубликована на сайте Кремля, передает РБК.

По словам Путина, Сахалин — регион-донор и местным властям необходимо проанализировать с коллегами из федерального правительства, что «можно сделать дополнительно, но совместно». «Это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений», — сказал Путин.

Президент также поручил проанализировать состояние аварийного фонда жилья. Обратившись к врио губернатора Сахалина Валерию Лимаренко, Путин отметил, что 10% жилого фонда в аварийном состоянии — «это много». Российский лидер добавил, что в некоторых других регионах России примерно такая же ситуация с расселением аварийного жилья. «Проблема острая и, безусловно, подлежит решению», — заключил президент.

В апреле Путин сообщил, что российские власти рассматривают возможность расширения нефтегазового проекта «Сахалин-2», который сейчас реализуется на острове Сахалин. По его словам, в прошлом году российские поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж увеличились более чем на 70%, почти до 27 млрд куб. м. В ближайшие 20 лет, отмечал Путин, Россия собирается увеличить показатель до 100 млрд куб. м.


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Комментарии



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