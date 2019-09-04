Путин поручил подготовить программу развития Сахалина

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По словам Путина, Сахалин — регион-донор и местным властям необходимо проанализировать с коллегами из федерального правительства, что «можно сделать дополнительно, но совместно». «Это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений», — сказал Путин.Президент также поручил проанализировать состояние аварийного фонда жилья. Обратившись к врио губернатора Сахалина Валерию Лимаренко, Путин отметил, что 10% жилого фонда в аварийном состоянии — «это много». Российский лидер добавил, что в некоторых других регионах России примерно такая же ситуация с расселением аварийного жилья. «Проблема острая и, безусловно, подлежит решению», — заключил президент.В апреле Путин сообщил, что российские власти рассматривают возможность расширения нефтегазового проекта «Сахалин-2», который сейчас реализуется на острове Сахалин. По его словам, в прошлом году российские поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж увеличились более чем на 70%, почти до 27 млрд куб. м. В ближайшие 20 лет, отмечал Путин, Россия собирается увеличить показатель до 100 млрд куб. м.