Путин поручил подготовить единые словари с нормами русского языка
5 ноября 2019 17:50
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— Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти (исполнительные, судебные, законодательные), школы и СМИ, — сказал глава государства на заседании Совета по русскому языку в Кремле.
Президент подчеркнул, что на России лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка и литературы. Он призвал избегать вульгарного упрощения пунктуации и орфографии.
Фото: Kremlin
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