Путин поручил оценить воздействие туризма на экосистему Байкала

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— Генпрокуратуре РФ совместно с ФСБ России и МВД России дать правовую оценку деятельности работников организаций и должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней, включая контрольно-надзорные органы, на Байкальской природной территории по исполнению законодательства РФ в области охраны озера Байкал, — говорится в документе.Также Путин поручил проанализировать выполнение селезащитных и противопаводковых работ, ведение реестра объектов, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и ход ликвидации негативных последствий для экологии. Руководители ведомств должны будут представить доклад о выполнении распоряжения до 1 марта 2020 года.Кроме того, президент поручил правительствам Бурятии, Забайкалья и Приангарья оценить воздействие туризма на экосистему Байкала и внести изменения в правовые акты, направленные на снижение негативных последствий. Губернаторы данных регионов должны отчитаться о проделанной работе до 1 января 2020 года.Фото: pixabay