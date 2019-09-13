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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил оценить воздействие туризма на экосистему Байкала

13 сентября 2019 20:29
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Также глава государства распорядился проверить деятельность лиц, ответственных за охрану природной территории.
Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по сохранению Байкала и его экологическому оздоровлению, передает life.ru. В частности, он велел оценить воздействие туризма на экосистему озера и деятельность по его охране. Перечень распоряжений главы государства опубликован на сайте Кремля.

— Генпрокуратуре РФ совместно с ФСБ России и МВД России дать правовую оценку деятельности работников организаций и должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней, включая контрольно-надзорные органы, на Байкальской природной территории по исполнению законодательства РФ в области охраны озера Байкал, — говорится в документе.

Также Путин поручил проанализировать выполнение селезащитных и противопаводковых работ, ведение реестра объектов, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и ход ликвидации негативных последствий для экологии. Руководители ведомств должны будут представить доклад о выполнении распоряжения до 1 марта 2020 года.

Кроме того, президент поручил правительствам Бурятии, Забайкалья и Приангарья оценить воздействие туризма на экосистему Байкала и внести изменения в правовые акты, направленные на снижение негативных последствий. Губернаторы данных регионов должны отчитаться о проделанной работе до 1 января 2020 года. 


Фото: pixabay
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Комментарии



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