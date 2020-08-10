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Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19

10 августа 2020 16:29
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В поручении говорится, что предусмотреть вакцинацию от гриппа необходимо с охватом до 75% лиц из групп риска.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование вакцинации от коронавирусной инфекции после госрегистрации препарата, а также прививку от гриппа 60% граждан в осенне-зимний период, передает РБК. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится, что предусмотреть вакцинацию от гриппа необходимо с охватом до 75% лиц из групп риска.

Во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране в конце июля президент подчеркнул, что особые усилия должны быть сосредоточены на профилактической работе. Он также отметил, что в прошлом году прививки от гриппа сделали более половины россиян и это защитило миллионы людей от болезни.

Кроме того, Путин напомнил о принципе добровольности во время вакцинации. Он назвал личным выбором человека — ставить или нет прививку, однако напомнил об ответственности каждого за свое здоровье и здоровье детей.

Регистрация разработанной в России вакцины от коронавируса ожидается 12 августа, говорил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Первыми процедуру вакцинации пройдут медработники и люди из группы риска.


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Комментарии


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