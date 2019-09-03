Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

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«Предоставить предложения, касающиеся... установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в документе.Президент также поручил ввести дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсациям медработникам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа в районах Крайнего Севера, в Арктической зоне и на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.Помимо этого, Путин поставил задачу выработать меры социальной защиты медработников, включая обеспечение служебным жильем. Жилые помещения можно будет оформить в собственность после десяти лет работы не менее чем на одной ставке в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи. Президент также распорядился в первоочередном порядке предоставлять детям медработников места в детских садах и школах.К медикам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, относят врачей скорой помощи, поликлиник, акушеров, фельдшеров, санитаров и др.