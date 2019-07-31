Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
31 июля 2019 19:54
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Данное решение было принято после того, как глава государства рассмотрел доклад главы МЧС России.
Авиагруппировка Минобороны РФ вылетит в Красноярск в ближайшие часы — это десять самолётов Ил-76 и десять вертолётов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами. Экипажи имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров.
Ранее стало известно, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами.
Фото © Kremlin
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