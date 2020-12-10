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Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю пенсионерку, которая хотела с ним поговорить

10 декабря 2020 18:45
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Оказалось, что таково новогоднее пожелание жительницы Ставрополья.

ФСБ или МВД России поможет найти 97-летнюю пенсионерку, которая на Новый год загадала желание о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает Лайф. О такой жительнице Ставропольского края рассказала сегодня главе государства член СПЧ Галина Осокина.

Она взяла с новогодней ёлки шар с желаниями. Там и была соответствующая просьба 97-летней пенсионерки. Когда же глава государства попросил передать ему номер женщины, правозащитники отметили, что пенсионерка не оставила своих контактов.

В шутку президент вспомнил про поговорку "приглашаете в гости, сказали, что старушка-мама будет рада, но адреса не оставляете". Но затем предложил правоохранительным органам найти её телефон, пообещав, что обязательно свяжется с женщиной.

— Мы всё ругаем правоохранительную систему, давайте попросим директора ФСБ или министра МВД сделать хорошее — найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край. Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну, — попросил президент.

Видео здесь.

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